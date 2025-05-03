VakıfBank rakibi Savino Del Bence Scandicci’ye mağlup oldu

Maçın ilk setinde Savino Del Bene Scandicci karşısında etkili savunma yapamayan Vakıfbank ilk seti 25-12 geride tamamladı. 2'nci seti başından itibaren geride götüren temsilcimiz set sonunda özellikle Markova'nın sayılarıyla toparlanmaya çalışsa da bu seti 25-19 geride tamamladı. Son seti de 25-21 geride tamamlayan temsilcimiz maçtan 3-0 mağlup ayrıldı.

3'ÜNCÜLÜK VE FİNAL MAÇLARI YARIN OYNANACAK

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak dörtlü finalin ilk mücadelesi saat 16:00'da Numia Vero Volley Milano ile A. Carraro Imoco Conegliano arasında oynandı. Finale yükselen ilk takım maçı 3-1 kazanan Imoco Conegliano olurken temsilcimiz VakıfBank ise Numia Vero Volley Milano ile 3'üncülük için karşılaşacak. Üçüncülük maçları 4 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da, final karşılaşması ise aynı gün saat 19:00'da olacak.

CEV VE TVF BAŞKANLARI MAÇI BİRLİKTE İZLEDİ

Türk voleybol severlerin büyük ilgi gösterdiği maçı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, CEV Başkanı Roko Sikiric ve Avrupa voleybolunun önde gelen isimleri salonda takip etti.

SETLER: 12-25, 19-25, 21-25

VAKIFBANK: Bosettİ, Van Ryk, Zehra Güneş, Yuan, Cansu Özbay, Markova, Ayça Aykaç (Libero)

SAVİNO DEL BENE SCANDİCCİ: Da Silva, Bajema, Antropova, Ognjenovic, Herbots, Nwakalor, Castillo (Libero)

SÜRE: 76 DAKİKA