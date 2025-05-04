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Giriş Tarihi: 4.5.2025 12:44 Son Güncelleme: 4.5.2025 12:44

Bakan Bak, Hentbol Türkiye Kupası şampiyonlarını tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir'de düzenlenen HDI Sigorta Hentbol Türkiye Kupası Finalleri'nde erkeklerde şampiyon olan Beşiktaş ile kadınlarda kupayı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor için tebrik mesajı paylaştı.

AA
Bakan Bak, Hentbol Türkiye Kupası şampiyonlarını tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir'de düzenlenen HDI Sigorta Hentbol Türkiye Kupası Finalleri'nde erkeklerde şampiyon olan Beşiktaş ile kadınlarda kupayı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı mesajda, "İzmir'de Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Finali'nde rakibi Beykoz Belediyespor'u mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş ile HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde rakibi Ortahisar Belediyespor'u mağlup ederek kupayı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor'u kutluyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Bakan Bak, Hentbol Türkiye Kupası şampiyonlarını tebrik etti
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