Çizme’yi aşamadık!

Avrupa'daki gururumuz VakıfBank, İstanbul'da düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi'nde yedinci şampiyonluk hedefiyle sahneye çıktı. Ancak sarı-siyahlılar, Dörtlü Final'in ilk maçında Çizme ekibi Savino Del Bene'ye 3-0 yenilerek final şansını kaçırdı.İkinci seti başından itibaren geride götüren VakıfBank, özellikle Markova'nın sayılarıyla toparlanmaya çalışsa da seti 25-19 kaybetti. Son seti de 25-21 geride kapatan VakıfBank, salondan 3-0 mağlup ayrıldı.Mücadele saat 16.00'da oynanacak.VakıfBank'ın başında daha önce iki kez bu kupayı kazanan Giovanni Guidetti maçtan sonra şunları söyledi: "Takım için söyleyebilecek çok fazla bir şeyim yok ama buraya gelen taraftarlara daha iyi bir voleybol seyretmek isterdik. İtalyan voleybolu çok yüksek kalitede. Onlara karşı aynı kaliteyle oynamalıydık. Hafta içi ufak tefek sakatlıklar, hastalıklar yaşadık ve sahaya yüzde yüzümüzü koymadık."Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda İtalyan finali yaşanacak. Günün ilk maçında A. Carraro Imoco, Numia Vero Volley'i 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmanın setleri ise 21-25, 25-20, 17-25, 23-25 sonuçlandı. Santarelli'nin başantrenörlüğünü yaptığı İtalyan temsilcisi 49 maçlık galibiyet serisi yakaladı. VakıfBank'ı 3-0 yenen diğer Çizme ekibi Savino Del Bene, finalde Carraro Imoco'nun rakibi oldu. Şampiyonluk maçı bugün 19.00'da oynanacak.