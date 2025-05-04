Poels: "Şampiyonluk kupası çok hoş"

TUR 2025'in son parkuru olan Çeşme-İzmir etabından sonra düzenlenen basın toplantısına katılan Poels, tur öncesi kendisine çok güvendiğini ve büyük bir başarı kazandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bu önemli turu kazanmak çok güzel bir duygu. Biliyordum ki formdaydım ve kendime güveniyordum. İlk 5'te olacağımı önceden tahmin ediyordum. Takımdaki atmosfer çok iyiydi. Herkes çalıştı ve aynı zamanda çok şanslıydık. Bütün takımlar toplu finişe hevesliydi. Bu yarış bizim için İtalya'daki turun bir parçası. Şampiyonluk kupası çok hoş, evimin en güzel köşesine saklayacağım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu kazanan en yaşlı sporcu olduğunun hatırlatılması üzerine 37 yaşındaki sporcu, "Astana ile 1 yıllık kontratım var. Eğer emekli olmazsam önümüzdeki sene de bu ünvanı korumak için Türkiye'ye geleceğim." dedi.

TUR 2025'in sekizinci etap galibi XDS Astana takımından Matteo Malucelli ise şunları söyledi:

"7. ve 8. etaplarda kuvvetli olmanın önemli olduğunu biliyordum. Genel klasman mayosunu kazandıktan sonra takımıma yardımcı olmaya çalıştım. Dün uzaktan sprint yaparak hatalı yarıştım. Biraz rüzgar vardı, atağımı yapmak için 50 metreye kadar bekledim, zamanlamam harikaydı: Bu sene Türkiye turu programımda değildi ama ben talepte bulundum ve yönetim kabul etti. En son etaptaki bu galibiyet de benim için muhteşem oldu." diye konuştu.