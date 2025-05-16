Haber turu

Haydi Halkbank sana final yakışır

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, bugün Polonya'da tarihi bir sınava çıkıyor. Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller bugün başlıyor. Halkbank, 2014'ten sonra bir kez daha finale yükselmek ve sonrasında kupayı kaldıran ilk Türk ekibi olmak istiyor. Mavi-beyazlı temsilcimiz, TSİ 21.00'de başlayacak yarı final maçında İtalyan ekibi Sir Sicoma Monini Perugia ile finale kalmak için parkeye çıkacak. Yarın da TSİ 15.45'te Polonya takımları Jastrzebski Wegiel ile Aluron CMC Warta Zawiercie karşılaşacak. Üçüncülük maçı, pazar TSİ 17.00'de, şampiyonunu belirleyecek mücadele ise TSİ 21.05'te oynanacak.



Yat yarışlarında heyecan başladı

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Samsun etabı başladı. Turkuvaz Medya Grubu'nun sponsorlar arasında yer aldığı organizasyonda start, İstanbul'dan verildi. 4 gün boyunca Bandırma Vapuru'nun izinde ilerleyecek yelkenciler, milli mücadelenin başladığı Samsun'da Kurtuluş Kupası'nın sahibi olabilmek için yarışacak. Karadeniz'in zorlu şartlarında yarışacak ekipler, 18 Mayıs'ta Samsun'a varacak. 19 Mayıs'ta Samsun'da Tütün İskelesi Kurtuluş Yolu'nda düzenlenecek bayrak devir teslim törenine katılacak yelkenciler, denizde gerçekleştirilecek kortej geçiş töreninde de yer alacak. Akşamında dereceye girenlere kupaları takdim edilecek.



2. Lig play-off'ta rövanş zamanı

Nesine 2. Lig'de playoff 2. tur heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Hafta başında ilk maçların ardından bugün de rövanş müsabakaları oynanacak. Beyaz Grup'ta Altınordu sahasında Kastamonuspor'u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde büyük avantaja sahip. Kırmızı Grup'ta ise Vanspor FK ile 68 Aksarayspor sahadan 2-2 beraberlik ayrılmıştı. Cezası sebebiyle ev sahibi Aksarayspor'un seyircisi tribündeki yerini alamayacak. Bu aşamayı geçen takımlar, 3. tura yükselecek. Playoff 2. tur rövanş maçlarının programı şu şekilde:

16.00 GMG Kastamonuspor-Altınordu (Gazi) 16.00 68 Aksarayspor-Vanspor FK (Dağılgan)