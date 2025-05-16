Halkbank, CEV Kupası yarı finalinde mağlup oldu

Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçında İtalyan ekibi Perugia ile Halkbank karşı karşıya geldi.

Atlas Arena'da oynanan mücadeleyi Perugia, 25-23, 25-23 ve 25-22'lik skorlarla kazanarak finale yükseldi.

Perugia finalde Jastrzebski - Zawiercie eşleşmesinin kazananı ile finalde mücadele edecek. Mağlup olan takım ise Halkbank ile üçüncülük mücadelesi verecek.

SALON: Atlas Arena

HAKEMLER: David Fernandez Fuentes, Marie-Catherine Boulanger

PERUGİA: Loser, Ishikawa, Usowicz, Herrera, Piccinelli, Sole, Zoppellari, Ben Tara, Colaci, Candellaro, Cianciotta, Plotnytskyi, Giannelli, Semeniuk

HALKBANK: Ma'a, Kooy, Leal, Sercan Bıdak, Sotola, Volkan Döne, Mert Matic, Tuna Uzunkol, Berk Dilmenler, Mirza, Yunus Emre, Deniz İvgen, Caner, İzzet

SETLER: 25-23, 25-23, 25-22

SÜRE: 97 dakika

Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçında İtalyan ekibi Perugia ile Halkbank karşı karşıya geldi. Atlas Arena'da oynanan mücadeleyi Perugia, 25-23, 25-23 ve 25-22'lik skorlarla kazanarak finale yükseldi. Perugia finalde Jastrzebski - Zawiercie eşleşmesinin kazananı ile finalde mücadele edecek. Mağlup olan takım ise Halkbank ile üçüncülük mücadelesi verecek.