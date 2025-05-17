Jokey Mertcan Çelik, hastanede yaşam savaşı veriyor

TJK da yaşanan kazayla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada jokeyin hastaneye sevk edildiği ve kendisine geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini paylaştı.

Hastanede yapılan muayenenin ardından, Çelik'in iç kanama geçirdiği öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde olan jokeyin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Mertcan Çelik, yarış öncesi Engelliler Hastası kapsamında Atla Terapi Merkezi'nde eğitim alan çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar jokeylerle birlikte padoka çıkarken, Mertcan Çelik'in de çocuklarla yakından ilgi gösterdiği ve neşeli halleri kameralara yansıdı.