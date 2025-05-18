GUARDIOLA YİNE YIKILDI KUPAYI KAPTIRDI

Manchester City'nin bu sezonki kâbusu sürüyor. Premier Lig'de şampiyonluğu kaçıran ve Şampiyonlar Ligi'ne erken havlu atan Pep Guardiola'nın takımı, FA Cup finalinde de Crystal Palace'a 1-0 boyun eğdi. Maçın tek golünü 16. dakikada Eze kaydetti. City'nin yıldızı Marmoush, 36. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Tarihinde ilk kez FA Cup'ı kazanan Palace, Avrupa Ligi'ne direkt biletin sahibi oldu.

TRAKTÖR TARAFTARI DÜNYA REKORU KIRDI

İRAN Körfez Pro Ligi'nde ilk kez şampiyon olan Tebriz ekibi Traktörü'n taraftarları, kutlamalarda 15 dakika boyunca kesintisiz tezahürat yaparak dünya rekoru kırdı. Tribünleri dolduran on binlerce Traktör taraftarları; Azerbaycan Türkçesiyle hep bir ağızdan, "Yel yatar, tufan yatar, yatmaz Traktör bayrağı. Gül solar, sümbül solar, solmaz bizim gayretli takım. Biz traktör aşığı, Türkler gibi gayretli kim?" marşını söyleyerek Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi

HALKBANK TESELLİ ARIYOR

CEV Şampiyonlar Ligi'nde önceki gün İtalyan ekibi Sir Sicoma Monini Perugia'ya 3-0 kaybeden Halkbank Erkek Voleybol Takımı, bugün 3'üncülük maçına çıkıyor. Final Four'a kalarak ülkemizi gururlandıran Ankara ekibi, Warta Zawiercie'ye yenilen Jastrzebski Wegiel ile eşleşti. Temsilcimizin mücadelesi, bugün TSİ 17.00'de oynanacak. Halkbank başantrenörü Radostin Stoychev, "Yarınki (bugün) bambaşka bir maç olacak. Bana göre 3'üncü ve 4'üncü sıra arasında fark var. Konsantre olmak zorundayız. Şu an bizim için fark oluşturacak tek şey, galip gelmek" diye konuştu.

ÜLKER'DEN YENİ PROJE

ÜLKER, sporun kapsayıcılığı ve herkes için erişilebilir olması hedefinden hareketle hayatında hiç maça gitmemiş taraftarlara, "Ülker İlk Maçım" projesiyle statta maç izleme imkânı sunuyor. Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon'un iş birliğiyle hayata geçirilen projede 'ulkerilkmacim.com'dan başvuru yapanlar arasından çekilişle belirlenecek taraftarlar, 2025-2026 sezonunda ilk maçlarını gönül verdiği takımın sahasında izleyecek. Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı sporun içerdiği tüm olumlu değerleri topluma aktarmayı amaçladıklarını söyledi.