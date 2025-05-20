Yat Yarışları Kurtuluş Kupası Boğaz’da görsel şölen yaşattı

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kurtuluş Kupası'nın İstanbul Etabı renkli görüntülere sahne oldu. Sabah saatlerinde Dolmabahçe önünden Ata'ya saygı duruşuyla başlayan yarışlarda, yaklaşık 300 yelkenci, Beşiktaş- Beykoz arasında 21 millik parkur boyunca şiddetli akıntıya karşı mücadele etti.
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Komite Başkanı ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, 14 Şubat'ta İstanbul'dan başlayan ve 18 Mayıs'ta Samsun'da sona eren Samsun etabının ardından Kurtuluş Kupası'nın ikinci etabını 19 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.