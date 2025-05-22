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Giriş Tarihi: 22.5.2025 20:04 Son Güncelleme: 22.5.2025 20:05

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Buket Gülübay'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında pasör Buket Gülübay ile sözleşme imzaladı.

AA
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Buket Gülübay’ı kadrosuna kattı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Buket Gülübay'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

VakıfBank altyapısından yetişen 26 yaşındaki voleybolcu, sarı-siyahlı takımın yanı sıra Kuzeyboru, Vasas Obuda, Sistem9 Yeşilyurt ve Bahçelievler Belediyespor'da oynadı.

Gelecek sezon için yeni bir yapılanmaya giden Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, dün 23 yaşındaki Polonyalı pasör çaprazı Julia Szczurowska ile de bir yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Buket Gülübay'ı kadrosuna kattı
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