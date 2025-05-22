Etnospor dünyayı buluşturuyor!

Dünya Etnospor Birliği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenecek festival, dört gün sürecek. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek organizasyonda ziyaretçiler, tüm etkinliklere ücretsiz olarak katılabilecek. Festival, hafta içi 10.00- 19.00, hafta sonu ise 11.00-20.00 saatlerinde gerçekleşecek.

35 ülkeden katılım sağlanacak festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi ile sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar aileleriyle birlikte, festival alanında geleneksel sporlar ve oyunlarla keyifli zaman geçirebilecek. Dezavantajlı gruplara özel yapılacak etkinlikler ve müsabakalar da festivale renk katacak.





İLK KEZ AİLE OBASI KURULACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında, bu yıl 7. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk kez Aile Obası kurulacak. Aileler, kurulacak alanda geleneksel oyunları deneyimleyebilecek, kültürel etkinliklerde vakit geçirecek ve özel atölyelere katılarak ortak hatıralar oluşturabilecek. Ayrıca, çocuk ve ebeveyn ilişkisini güçlendirmeye yönelik söyleşiler, rehberlik içerikleri ve interaktif aktiviteler de bu alanda yer alacak.