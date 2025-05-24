Etnospor’da büyük coşku

İstanbul'da düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali'nin ikinci günü büyük bir coşkuya sahne oldu. Dünya Etnospor Birliği tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivale dün yoğun bir ilgi vardı. Yaklaşık 35 ülkeden katılım sağlanan organizasyonda, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi ile sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenleniyor. Festivalde Katar çadırında yer alan Gökdoğan cinsi şahinler, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

YERYÜZÜNDEKİ EN HIZLI CANLI

Yırtıcı kuşların insan oğlunun en eski avlanma yöntemi olduğunu söyleyen Doğancılar Derneği Başkanı Metin Şahin, "Bu gördüğünüz Gökdoğan cinsi, yeryüzündeki en hızlı canlı. Saatte 380 kilometre dalış hızına ulaşabiliyorlar. Aşırı kalabalıktan ürkmemeleri için şapka takıyoruz" dedi. Bu arada festivalde Sıfır Atık Vakfı'nın standına da gençler büyük ilgi gösterdi. Stantta yer alan atölyede gençlere atıkları dönüştürme bilinci kazandırılıyor.





ÖMER ÇELİK'TEN ZİYARET

Festivali ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan ve beraberindekilerle stantları gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Çelik, yaptığı açıklamada, "Alana girdiğimizden beri yüzümüz gülüyor, kendi köklerimizle ilgili hatırlama yapıyoruz. En önemlisi at ve ok; tarih boyunca insanın temiz ve manevi tarafının disipline edilmesini temsil eden figürler olmuştur. Gençlerin yüzünün gülmesi ve bu şekilde buluşması bizi çok sevindirdi" dedi. Ziyareti sırasında Çelik, Gençlik Obası'ndaki ''Bir Gençlik Karavanı'' önünde gençlerle de sohbet etti. Çelik, Etnospor'un, gençlerin özellikle modern dünya içerisinde kolaylıkla ulaşamayacakları gerçekliklere dahil olmaları açısından önemli olduğunu söyledi.