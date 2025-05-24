‘Roket seslerinin yerine artık raket sesleri yükseliyor’

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Tenis Federasyonu'nun destek ve koordinasyonunda, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesi'nin katkılarıyla üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen 4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın kupa törenine katıldı. "Gülen yüzler" temasıylaveisimlerinin verildiği kortlarda final müsabakaları oynandı. Şırnak'a gelerek bu coşkuyu, birebir yaşadığını ifade eden Bak,sürecine değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, kararlılığı ve kendisinin ifadesiyle en büyük eserimiz olacak olan 'Terörsüz Türkiye' için hep beraber çalışacağız.Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye istiyoruz" diye konuştu.Çift erkeklerde Deniz Şengül-Can Taşkıran, çift kızlarda Yasemin Pilatin-Yaroslava Sribna ipi göğüsledi.