Uçan Raketler’de turnuva heyecanı!

Spor alanında sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıkan Uçan Raketler, çocuk ve gençlerin masa tenisi yoluyla sağlıklı yaşam ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmasını hedefliyor. Genç yeteneklerin keşfedilip Türkiye'yi bu dalda temsil edecek sporcuların kazanılmasına da katkı sağlayan projeden şu ana kadar ülke genelinde 411 devlet okulu, 160 binden fazla çocuk ve 430 öğretmen faydalandı.

Hitit'in BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında bulunan sağlıklı ve kaliteli yaşam, eşitsizliklerin azaltılması ve nitelikli eğitim hedeflerini odağına alarak hayata geçirdiği Uçan Raketler projesinden yararlanan çocuk ve gençler, kapsamlı bir turnuva programıyla İstanbul'da buluştu. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun (TMTF) iş birliği ile yürütülen proje kapsamında önce projeye dahil olan okullar arasında yerel turnuvalar gerçekleştirildi. Yerel turnuvaların şampiyonları, Türkiye Şampiyonası'nda Küçük, Genç ve Yıldız kategorilerinde Türkiye şampiyonluğu için yarıştı. Şampiyona için Anadolu'dan gelen öğrenciler ayrıca iki günlük bir gezi ve etkinlik programıyla İstanbul'da keyifli anılar biriktirme fırsatı buldu.

Tozkoparan Spor Salonu'nda düzenlenen Uçan Raketler Türkiye Şampiyonası, Hitit'in yönetici ve çalışanları ile TMTF yetkililerinin yanı sıra, il protokolü, öğrenciler ve öğretmenlerin de katılımıyla gerçekleşti. Dünya Masa Tenisi Federasyonu'nun 2025 yılı teması olan "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık" ilkesiyle örtüşen Uçan Raketler projesinde, her kategoride kız ve erkek öğrencilerin kazananları ayrı ayrı belirlendi.