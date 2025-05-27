Haber turu

ELAZIĞ'DAKİ OLAYLI MAÇ YARIDA KALDI!

SARIYER ve Serik Belediyespor'un ardından 1. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı 2. Lig play-off 3. turunda istenmeyen olaylar yaşandı. Vanspor'un evinde 4-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Elazığspor, 1-0 öndeydi. 54. dakikada Elazığ 2-0 öne geçti ancak ofsayt kararıyla gol geçerli sayılmadı. Bunun üzerine tansiyon yükseldi. Tribünlerden yabancı maddeler atılırken bunlardan biri yardımcı hakemin kaşına isabet etti. Ardından Ümit Öztürk ve diğer hakemler soyunma odasına giderken müsabaka yarıda kaldı. İlk karşılaşmada da istenmeyen olaylar yaşanmıştı. Diğer eşleşmede ise Batman Petrol ile Altınordu 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Batman, final biletini aldı. Tatil edilen Elazığ-Van müsabakasıyla ilgili açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.



İSRAİL'İ PROTESTO İÇİN MADALYAYI NEHRE FIRLATTI

6 kez dünya şampiyonu olan Wushu sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz, son başarısının ardından Filistin bayrağı açarak İsrail'in soykırımını protesto etmişti. Uluslararası federasyonun madalyalarını almakla tehdit etmesi ve soruşturma açmasının ardından geri adım atmayan Necmettin Erbakan Akyüz, madalyasını Mısır'da Nil Nehri'ne atarak olayı protesto ederken "Avrupa Şampiyonluk madalyası kazandığım ödül töreni sırasında Filistin'e verdiğim destekten dolayı hakkımda soruşturma açıldı, kazandığım hiçbir başarı Filistin'deki mazlumların tek damla kanından daha önemli değil" dedi.



LİVERPOOL'DA DEHŞET! TARAFTARLARI EZDİ

İNGİLTERE Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'un kutlamalarında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Liverpool şehrinde taraftarların geçit töreni sırasında bir araç, kalabalığın arasına daldı. Binlerce futbolseverin içinden hızını artırarak geçen otomobil, birçok kişiye çarptı ve ezdi. Ardından polisler olay yerine ulaştı ve aracı durdurarak bir kişiyi gözaltına aldı.