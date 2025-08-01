Bu karar çok tartışılır!

Dünya Atletizm Federasyonu, 13 Eylül'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da başlayacak Dünya Şampiyonası öncesinde kadın kategorisinde yarışacak tüm sporculara "Biyolojik cinsiyet testi" zorunluluğu getirdi. 1 Eylül'de yürürlülüğe girecek yeni düzenlemeye göre, kadın kategorisinde yarışmak isteyen tüm sporculara Y kromozomunu "tespit etmeye" yönelik SRY (Sex-determining Region Y) gen testi uygulanacak. Test, yanaktan alınan sürüntü örneği ya da kan yoluyla yapılacak. 1999 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin toplu cinsiyet testlerini sonlandırmasından bu yana bu alanda ilk kez böyle bir uygulama gündeme geliyor. Yeni testlerin uygulanması, her ülkenin kendi atletizm federasyonu tarafından denetlenecek.