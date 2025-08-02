Haber turu

FORMULAZ GERİ DÖNÜYOR!

RED BULL'UN gelenekselleşen etkinliği Formulaz, 24 Ağustos'ta Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde 15. kez düzenlenecek. Yalnızca el yapımı tahta arabaların yarıştığı, eğlence ve aksiyonun bir araya geldiği bu sıra dışı yarışta heyecan yine dorukta olacak. Etkinlikte, sadece el emeğiyle üretilmiş tahta arabalarla 1000 metrelik zorlu parkurda mücadele edilecek.



GURURUMUZ F35 EXPRESS

TAMAMI gönüllü Türk yelkencilerden oluşan TurkishBank F35 Express TUR 818 ekibi, dünyanın en prestijli açık deniz yelken mücadelelerinden biri olan Rolex Fastnet Race'ı başarıyla geride bıraktı. Bu yıl 444 teknenin kayıt yaptığı yarışa, dünyanın dört bir yanından ekipler katıldı. Yarışın 100. yılında TurkishBank'ın desteğiyle parkura katılan ilk Türk takımı, 6 gün süren 695 deniz millik zorlu etapta Türk bayrağını gururla dalgalandırdı.



TSYD KUPASI G.BİRLİĞİ'NİN

BAŞKENT'IN iki köklü kulübü Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü, 58. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda karşılaştı. Aktepe Stadyumu'ndaki müsabakayı 2-1 kazanan Gençlerbirliği, kupanın sahibi oldu. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Pedro Pereirra ve 75'te Nalepa kaydetti. Sarılacivertlilerin sayısı ise 60'ta Recep Yiğit Sevinç'ten geldi. Gençlerbirliği 18. kez mutlu sona ulaşarak Ankaragücü'yle TSYD Kupası sayısını eşitledi.