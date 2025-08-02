Mehmet Akif Üstündağ’dan Filenin Sultanları’na destek!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası öncesi Antalya'da hazırlık kampına başladı.

Kampın ikinci gününde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi ile bir araya gelerek destek verdi.

Takımın çalışmalarını yakından takip eden Başkan Üstündağ kampla ilgili şunları söyledi:

"Polonya'da düzenlenen FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde çeyrek finalde Japonya karşısında alınan mağlubiyetin ardından yaşanan gelişmeler, Türk voleybolunun geldiği nokta açısından gerçekten üzücü. Bugüne dek bu milli takım, ülkemize pek çok şampiyonluk yaşattı. Elbette her sporda olduğu gibi inişler ve çıkışlar olur. Yaşadığımız bu durum da bir 'iniş' olarak değerlendirilebilir. Milletler Ligi'nin ilk ayağına baktığımızda, takımımızda yer alan genç oyuncuların ne kadar yüksek bir potansiyele sahip olduğunu, ne kadar geniş bir oyuncu havuzuna ulaştığımızı açıkça görüyoruz. Bu gelişmeler umut verici. Ne var ki, Avrupa şampiyonasında ülkemize 'ilkler' yaşatan bu değerli sporcuların, bir mağlubiyet sonrası acımasız bir linç kampanyasına maruz kalması son derece yanlış ve kabul edilemez. Ben, takımın başkanı olarak, oyuncularımızla ve teknik kadromuzla Antalya kampında uzun ve kapsamlı istişarelerde bulundum. Başantrenörümüz Daniele Santerelli teknik eksikleri analiz etti, ben de camianın büyüğü, bir abisi ve babası olarak üzerime düşeni yapmaya devam ediyorum.

Dünya şampiyonası öncesindeki bu son kamp, Antalya'da gerçekleştiriliyor. Kamp boyunca Sırbistan ile üç hazırlık maçımız olacak. 23 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek Dünya şampiyonasında, bu takımın ülkemizi yine en iyi şekilde temsil edeceğine, kürsüde yer alacağına ve voleybolun ülkemizde sürdürülebilir bir ilgiyle konuşulmasına vesile olacağına yürekten inanıyorum. Bugünkü toplantımızda gördüm ki, takımımız hak etmediği eleştirilere ve hakaretlere hiçbir şekilde itibar etmiyor. Biz, işimizi yapan bir ekip olarak daha güzel işlere imza atmak için kararlıyız. Japonya maçından sonra başlayan haksız eleştiri ve linç kampanyasını şiddetle kınıyorum. Unutulmamalıdır ki 'Kötü söz, sahibinindir.' Kendi mecralarında başarılı olamamış bazı kişilerin, reyting ve çıkar uğruna yaptıkları sağlıksız söylemler voleybola zarar veriyor. Dün olduğu gibi bugün de yarın da bu tarz yaklaşımların karşısında olacağız. Bu takıma sahip çıkmak hepimizin görevidir. Bu takım; özel, başarılı ve ülkemize büyük gururlar yaşatmış bir ekip. Tüm paydaşlardan, camiamızdan ve spor severlerden bu takımın arkasında durmalarını bekliyorum."

Filenin Sultanları, Antalya'daki hazırlık kampında 4-5-6 Ağustos tarihlerinde Sırbistan Milli Takımı ile üç hazırlık maçı oynayacak.