Endonezya’dan İsrailli sporculara darbe

İsrail'in katliamına bir tepki de Endonezya'dan geldi. 2025 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası için başkent Cakarta'da yarışacak 6 İsrailli sporcuya vize verilmeyeceği bildirdi. Endonezya Hukuk, İnsan Hakları, Göç ve Islah Kurumları Koordinasyon Bakanı Yusril Ihza Mahendra, sosyal medyadan şampiyona hakkında mesaj yayımladı. Mahendra, 19-25 Ekim'de düzenlenmesi planlanan turnuvaya İsrailli yarışmacıların katılmayacağını duyurdu ve "Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulmayacak" dedi.