Erkek Voleybol Milli Takımı Bahreyn’i 3-0 mağlup etti

Millilerimiz, organizasyondaki dördüncü maçında Bahreyn'i 3-0 (22-25,32-34,22-25) mağlup etti.

Erkek Milli Takımımız, beşinci maçında 11 Kasım Salı günü saat 19.00'da Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

Milli takımımızın yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Çad, İran ve Bahreyn'in katılımıyla düzenlenen organizasyonda tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan finale; üçüncü ve dördüncü sırada yer alacak takımlar ise üçüncülük maçı oynamaya hak kazanacak.