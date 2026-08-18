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Giriş Tarihi: 18.08.2026 22:39

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Akdeniz Oyunları kadrosu açıklandı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek 13 kişilik kadrosu belli oldu.

AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Akdeniz Oyunları kadrosu açıklandı!
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İtalya'da düzenlenecek 2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Taranto kentinde düzenlenecek oyunlarda Türkiye'yi temsil edecek milli takımın kadrosunda 13 oyuncu yer aldı.

Kadroda yer alan sporcular şunlar:

Arelya Karasoy Koçaş, Dilay Özdemir, Gülce Güçtekin, Simay Kurt, Aylin Uysalcan, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, İdil Naz Kanbur, Liza Safronova, Tuğba İvegin, Begüm Kaçmaz, Berka Buse Özden, Merve Atlıer

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Akdeniz Oyunları kadrosu açıklandı!
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