A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Akdeniz Oyunları kadrosu açıklandı!

İtalya'da düzenlenecek 2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Taranto kentinde düzenlenecek oyunlarda Türkiye'yi temsil edecek milli takımın kadrosunda 13 oyuncu yer aldı.
Kadroda yer alan sporcular şunlar:
Arelya Karasoy Koçaş, Dilay Özdemir, Gülce Güçtekin, Simay Kurt, Aylin Uysalcan, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, İdil Naz Kanbur, Liza Safronova, Tuğba İvegin, Begüm Kaçmaz, Berka Buse Özden, Merve Atlıer