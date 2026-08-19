Kadın Milli Voleybol Takımı’nın 2026 Akdeniz Oyunları kadrosu açıklandı!

2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Kadın Milli Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu.
İtalya'nın Taranto kentinde 21 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Kadın Milli Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu.
Akdeniz Oyunları'nda B Grubu'nda yer alan Kadın Milli Takımı; Yunanistan, Cezayir, Kosova ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek.
Kadın Milli Takımı'nın sporcu kadrosu şu şekilde:
Smaçörler: Aylin Uysalcan, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Tuğba İvegin, Liza Safronova, İdil Naz Kanbur
Pasörler: Arelya Karasoy Koçaş, Dilay Özdemir
Liberolar: Gülce Güçtekin, Simay Kurt
Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Merve Atlıer, Begüm Kaçmaz
Kadın Milli Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:
20 Ağustos Perşembe
18.00 Türkiye - Kuzey Makedonya
24 Ağustos Pazartesi
15.00 Türkiye - Cezayir
26 Ağustos Çarşamba
15.00 Türkiye - Kosova
27 Ağustos Perşembe
18.00 Türkiye - Yunanistan