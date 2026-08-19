Kadın Milli Voleybol Takımı’nın 2026 Akdeniz Oyunları kadrosu açıklandı!

2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Kadın Milli Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

İtalya'nın Taranto kentinde 21 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Kadın Milli Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Akdeniz Oyunları'nda B Grubu'nda yer alan Kadın Milli Takımı; Yunanistan, Cezayir, Kosova ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek.

Kadın Milli Takımı'nın sporcu kadrosu şu şekilde:



Smaçörler: Aylin Uysalcan, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Tuğba İvegin, Liza Safronova, İdil Naz Kanbur

Pasörler: Arelya Karasoy Koçaş, Dilay Özdemir

Liberolar: Gülce Güçtekin, Simay Kurt

Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Merve Atlıer, Begüm Kaçmaz



Kadın Milli Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:



20 Ağustos Perşembe

18.00 Türkiye - Kuzey Makedonya



24 Ağustos Pazartesi

15.00 Türkiye - Cezayir



26 Ağustos Çarşamba

15.00 Türkiye - Kosova



27 Ağustos Perşembe

18.00 Türkiye - Yunanistan

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör