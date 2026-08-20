A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Akdeniz Oyunları’na galibiyetle başladı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları'na galibiyetle başladı.

Milliler, B Grubu'ndaki ilk maçında Kuzey Makedonya ile karşılaştı. Rakibini 25-4, 25-16 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenen ay-yıldızlı ekip, organizasyona galibiyetle giriş yaptı.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında 24 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te Cezayir ile karşılaşacak.

Millilerin grup aşamasında kalan maçlarının programı şöyle:

24 Ağustos Pazartesi

15.00 Türkiye-Cezayir

26 Ağustos Çarşamba

15.00 Türkiye-Kosova

27 Ağustos Perşembe

18.00 Türkiye-Yunanistan

Karşılaşmalar, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Tabii Spor platformlarından canlı yayınlanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör