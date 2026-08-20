CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başlıyor!

CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasında Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek. Milliler, tüm karşılaşmalarını İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak.

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu, CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşaması, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak.

Filenin Sultanları'nın ve A Grubu'nun maç programı şu şekilde:

Yarın

19.00 Türkiye-Letonya



22 Ağustos Cumartesi

16.00 Almanya-Slovenya

19.00 Macaristan-Polonya



23 Ağustos Pazar

16.00 Letonya-Almanya

19.00 Türkiye-Slovenya



24 Ağustos Pazartesi

16.00 Polonya-Letonya

19.00 Türkiye-Macaristan



25 Ağustos Salı

16.00 Macaristan-Almanya

19.00 Polonya-Slovenya



26 Ağustos Çarşamba

16.00 Letonya-Slovenya

19.00 Türkiye-Almanya



27 Ağustos Perşembe

16.00 Polonya-Almanya

19.00 Letonya-Macaristan



28 Ağustos Cuma

16.00 Slovenya-Macaristan

19.00 Türkiye-Polonya



Millilerin 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki sporcu kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Deniz Uyanık

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör