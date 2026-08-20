CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başlıyor!

CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasında Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek. Milliler, tüm karşılaşmalarını İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak.
İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu, CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşaması, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak.
Filenin Sultanları'nın ve A Grubu'nun maç programı şu şekilde:
Yarın
19.00 Türkiye-Letonya
22 Ağustos Cumartesi
16.00 Almanya-Slovenya
19.00 Macaristan-Polonya
23 Ağustos Pazar
16.00 Letonya-Almanya
19.00 Türkiye-Slovenya
24 Ağustos Pazartesi
16.00 Polonya-Letonya
19.00 Türkiye-Macaristan
25 Ağustos Salı
16.00 Macaristan-Almanya
19.00 Polonya-Slovenya
26 Ağustos Çarşamba
16.00 Letonya-Slovenya
19.00 Türkiye-Almanya
27 Ağustos Perşembe
16.00 Polonya-Almanya
19.00 Letonya-Macaristan
28 Ağustos Cuma
16.00 Slovenya-Macaristan
19.00 Türkiye-Polonya
Millilerin 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki sporcu kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Deniz Uyanık
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın