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Giriş Tarihi: 20.08.2026 13:00

CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başlıyor!

Son Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda sahne alacak.

İHA
CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başlıyor!
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CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasında Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek. Milliler, tüm karşılaşmalarını İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak.

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu, CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşaması, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak.

Filenin Sultanları'nın ve A Grubu'nun maç programı şu şekilde:

Yarın

19.00 Türkiye-Letonya

22 Ağustos Cumartesi

16.00 Almanya-Slovenya
19.00 Macaristan-Polonya

23 Ağustos Pazar

16.00 Letonya-Almanya
19.00 Türkiye-Slovenya

24 Ağustos Pazartesi

16.00 Polonya-Letonya
19.00 Türkiye-Macaristan

25 Ağustos Salı

16.00 Macaristan-Almanya
19.00 Polonya-Slovenya

26 Ağustos Çarşamba

16.00 Letonya-Slovenya
19.00 Türkiye-Almanya

27 Ağustos Perşembe

16.00 Polonya-Almanya
19.00 Letonya-Macaristan

28 Ağustos Cuma

16.00 Slovenya-Macaristan
19.00 Türkiye-Polonya

Millilerin 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki sporcu kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Deniz Uyanık

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başlıyor!
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