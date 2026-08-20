Daniele Santarelli: Zorlu bir turnuva olacağını düşünüyoruz!

Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçında yarın Letonya ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde yarın başlayacak ve 3 Eylül'de sona erecek şampiyonada mücadele edecek milli takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilk 15 dakikası basına açık antrenman yaptı.

Antrenman öncesi Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, başantrenör Daniele Santarelli ve kaptan Eda Erdem, açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin son Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatan Mehmet Akif Üstündağ, "2 yılda bir olan şampiyona neden 3 yılda bir oldu diye soru geliyor. Şampiyona çift yıllarda gerçekleştirilecek. Bir değişim oldu. FIVB Dünya Şampiyonası'nı tekli yıllara aldı, CEV Avrupa Şampiyonası'nı çift yıllara aldı. Son şampiyon olmanın sorumlulukları var. Takım da bunun farkında. Şampiyonluğu elde edecek kapasitede bir takımımız var. Her geçen gün havuzun büyüdüğü bir durum söz konusu. Bu mutluluğu bir kez daha kendi taraftarımız önünde yaşamak istiyoruz. Takımın bu ülkeye bu güzelliği yaşatacağından hiçbir şüphem yok. Taraftarımız bizi hiçbir gün yalnız bırakmıyor. Oyuncularımız da sahada üzerlerine düşen mücadeleyi verecekler. Mutlu sona ulaşacağız." diye konuştu.

Taraftarları Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki etkinlik alanına ve maçlara davet eden Üstündağ, "Voleyboldaki bu başarıyı ve mutluluğu etkinliklerle taraftarlarımızla paylaşmak kadar güzel bir şey yok. Organizasyon anlamında dünyanın bir numarasıyız. Taraftarların bu duyguyu yaşayabilecekleri etkinlik alanları, sponsorların müthiş desteği var. Voleybolun güzelliklerini yaşamak ve yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Daniele Santarelli de kısa zamanda fazla maç oynayacaklarını belirterek, "Eğer finale kadar gidebilirsek 9 maç oynamış olacağız. Çok zor bir grubumuz var. Baştan sona zorlu bir turnuva olacağını düşünüyoruz. Umarım sonuna kadar gidebiliriz. Üç yıl önce ne yaptığımız bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan en son Milletler Ligi'nde ve ondan sonra ne yaptığımız. Takımlar bize karşı çok iyi oynayacaklardır, her zaman çok iyi oynadılar. Bizim için önemli olan bu turnuva." değerlendirmesinde bulundu.

Takıma katılan Eda Erdem ve Derya Cebecioğlu ile ilgili de görüş belirten Santarelli, şöyle konuştu:

"Eda Erdem bu takımın kaptanı. Bize çok fazla enerji getiriyor. Takım tamamlanmış gibi hissettiriyor. Bu benim için çok büyük bir şans çünkü şu an kadroda çok daha fazla seçeneğim var. Her takımın Eda Erdem gibi bir oyuncuya sahip olması çok büyük bir şans olurdu. Takımdaki oyuncular gayet iyi durumda. Derya'yı birkaç gün önce kadroya dahil ettik. Şu anda en ideal durumunda değil ama Derya'nın yeteneklerini hepimiz biliyoruz. Özellikle hücumda çok etkili. Bize zor zamanlarda yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle Vargas'a rotasyon sağlama konusunda bize yardımcı olacağını düşünüyoruz. Orjinal olarak bir pasör çaprazı değil ama sıçrama yeteneği çok fazla. Mental ve fiziksel olarak da çok güçlü bir durumda. Ona da sahip olduğumuz için çok şanslıyız."

Kaptan Eda Erdem de yarın oynanacak Letonya maçıyla turnuvanın açılışını yapacaklarını belirterek, "Güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz. Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli olacak. Heyecanlıyız, güzel bir turnuva bizi bekliyor. Tüm takımlara sakatlıksız ve fair play çerçevesinde geçen güzel bir turnuva diliyorum. Bu seviyede baskı her zaman var. Bu bizim için artık çok normalleşti. Biz bunu baskı olarak görmüyoruz. Seyircimizle burada mücadele ediyor olmak bizim için büyük bir avantaj olacak. Son Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonuyuz. Sorumluluklarımızın farkındayız. Ne kadar güçlü olduğumuzu bilincindeyiz. Sahaya iyi oyunumuzu koymak için mücadele edeceğiz. Maç maç gidip adımıza finale yazdırmak istiyoruz. Hazır olduğumuzu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

İstanbul'da ilk defa bir turnuva oynayacağını anlatan Eda, "Çok heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Ama arkadaşlarımdan buradaki atmosferin ne kadar güzel olduğunu çok kez dinledim. Ben de o heyecanı yarın kızlarla beraber yaşayacağım. Milli takımı çok özlemişim. Çok güzel bir ortam var. Bu yaz onlar için çok güzel geçti. Hepsiyle gurur duyuyorum. Çok güzel bir mücadele gösterdiler. Umarım Avrupa Şampiyonası'nda da kaldığımız yerden devam ederiz." diye konuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör