Milli voleybolcu Hande Baladın: "Her zaman daha fazlasını istiyoruz"

Milli takımdaki 10 yılı aşkın kariyerinde önemli başarılara imza atan Hande Baladın, Avrupa Şampiyonası hedefleri, ay-yıldızlı ekibin gelişimi, kariyerindeki değişim, genç oyuncularla ilişkisi, sosyal medyadaki eleştiriler ve bireysel performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ay-yıldızlı ekiple elde ettiği başarılara İstanbul'da 20 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda yenilerini eklemek istediklerini belirten Hande, milli takımın katıldığı her organizasyonda en yüksek hedefler için mücadele ettiğini aktardı.

"HER ZAMAN DAHA FAZLASINI İSTİYORUZ"

Tecrübeli voleybolcu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Biz kendi içimizde zaten bu umuda, bu inanca bu kadar bağlı olduğumuz için belki de o yüzden hep beraber umutlanıyoruz, güzel hayaller kuruyoruz, beklentilerimizi en yüksek noktalara çıkarıyoruz. Benim ve takım arkadaşlarımın her zamanki hedefi, sahaya her çıktığımızda, her turnuvada en üst noktaya ulaşabilmek, en güzel başarıları elde edebilmek. O yüzden bizim için 'Burada bitmiş.' diyemeyiz. Şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası var. İstanbul'da, evimizde oynayacağız. Biz her çıktığımız turnuvada madalya için, şampiyonluk için oynayacağız. Bu zamana kadar kazandığımız başarılar için 'yeterli' dediğimiz bir noktada değiliz. Her zaman daha fazlasını istiyoruz."

"BÜYÜK FARKINDALIKLAR EDİNDİM"

Kariyerinde tek bir dönüm noktası yaşamadığını dile getiren deneyimli smaçör, milli bir sporcu olarak edindiği farkındalıklarla daha iyi noktalara ulaştığını belirterek, "Birkaç dönüm noktası yaşadım, tek dönüm noktası yaşamadım. Her geçen yıl benim için yeni bir deneyim oldu, yeni tecrübeler edindiğim, kendimi daha iyi tanıdığım, kendimi hem insan olarak hem oyuncu olarak daha iyi tanıyabildiğim sezonlar geçirdim. O yüzden bazı dönemlerde kendimle alakalı büyük farkındalıklar edindim. Hem bireysel hem de takımımla daha büyük başarılar elde ettim. Süreç içerisinde bunun çok normal olduğuna inanıyorum. Artık insan kendini daha iyi tanıyor ve mesela stresli bir anda nasıl tepki vermem gerektiğini, ne düşünmem gerektiğini ya da düşüncelerimi nasıl yönetmem gerektiğini daha iyi anlayabildiğim noktalara erişiyorum." şeklinde konuştu.

"ÜZERİMİZDE BÜYÜK BASKI VE STRES VAR"

Hande Baladın, son şampiyon unvanıyla mücadele edecekleri Avrupa Şampiyonası'nın İstanbul'da düzenlenecek olmasının kendilerinde baskı oluşturduğunu ancak taraftar desteğine odaklanmak istediklerini belirtti.

Takım olarak kendi beklentilerinin de yüksek olduğunu aktaran milli voleybolcu, "Hedeflerimiz ve hayallerimiz hepimizin ortak. Kendi evimizde oynayacağımız için çok mutluyuz. Bu bir baskı, bir stres hissettiriyor mu? Evet, çok büyük baskı ve stres. Özellikle son şampiyon olarak bu turnuvaya katılacağız, kendi evimizde oynayacağız. Herkesin beklentisi çok yukarılarda. Bizim kendimizden, takımımızdan beklentilerimiz de var." diye konuştu.

"MAÇ MAÇ İLERLEMEK İSTİYORUZ"

Turnuvada maç maç ilerlemek istediklerini belirten Hande, şunları kaydetti:

"Bu beklentileri bir kenara bırakıp baskıya ve strese odaklanmak yerine evimizde oynayacağımız için taraftarlarımızdan gelen güzel enerjiye, desteğe ve dualara ihtiyacımız var. Bunlara odaklanmak istiyoruz. Turnuvanın başından sonuna kadar elinden geleni yapan bir milli takım olacak. Her maç performansımızı artırmak istiyoruz ve umarım sonunda hepimizin dilediği şey yaşanır. Ama kazansak da kaybetsek de bu takımın zaten çok başarılı olduğu bir noktada olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu kabul edip, maç maç ilerleyip en iyimizi göstererek, son topa kadar mücadelemizi vererek güzel şeyler yaşamak istiyoruz."

"ABLA OLDUĞUMA İNANAMIYORUM"

Milli takımda 10 yılı aşkın süredir forma giyen Hande Baladın, takıma ilk katıldığı yıllarda destek olan tecrübeli oyuncuların rolünü bugün genç takım arkadaşları için kendisinin üstlendiğini anlattı.

Zamanın çok hızlı geçtiğini dile getiren milli voleybolcu, "Bu biraz da benim küçüklüğümü hatırlatıyor. Ben de ilk A Milli Takım'a geldiğimde herkes benim için ablaydı. Ama her seferinde, her zorlandığım anda ablalarımdan gerçekten çok büyük bir destek gördüm. Ben de bu gördüğüm, hissettiğim güzel duyguları onlara geçirmeye çalışıyorum. Onların zorlandığını gördüğüm anda onlara yardım etmeye çalışıyorum. Çünkü bazı şeyler gerçekten tanıdık geliyor. O yüzden onlara yardım etmek benim için büyük bir keyif." şeklinde görüş belirtti.

"ZAMAN ÇABUK GEÇİYOR"

Gelecekteki kendisine vereceği mesajla ilgili Hande Baladın, şunları söyledi:

"10 sene sonraki Hande, şu anki Hande'ye 'Bu anların keyfini çıkar.' diyebilir. Çünkü gerçekten zaman çok çabuk geçiyor. A Milli Takım'a ilk geldiğimde herkes benim için ablaydı. Şu anda abla olduğum bir konumdayım ve 10 seneyi aşkındır milli takımda oynuyorum. Zamanın nasıl geçtiğine dönüp baktığımda gerçekten inanamıyorum. Şu anda olduğum noktadan keyif almak ve daha büyük başarılar için çaba göstermeye devam etmek istiyorum."

"HERKES YÜZDE 200'ÜNÜ VERDİ"

A Milli Takım'ın geldiği noktada uzun yıllardır yapılan yatırımların ve verilen emeğin önemli rol oynadığını belirten Hande, başarıların takım halinde hareket etmelerinin sonucu olduğunu ifade etti.

Milli takımın geçmişiyle bugünü arasında önemli bir fark bulunduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, şöyle konuştu:

"Şu anda geldiğimiz nokta çok farklı. Bunun için çok büyük yatırım yapıldı, çok büyük emek ve çaba sarf edildi. Biz büyük bir aileyiz ve bu büyük ailede herkes gerçekten bu başarıları elde edebilmek için yüzde 200'ünü verdi. Belki birlikte hareket ettiğimiz için de bu kadar büyük başarılara imza attık. Geldiğimiz noktadan dolayı tabii ki de çok mutluyuz ama 'Bunu daha üst seviyelere neden çıkaramayalım' diye düşünüyoruz. Elde ettiğimiz başarıları göz ardı etmiyoruz. Bunlar için çok mutlu ve gururluyuz ama her zaman daha iyisini, daha fazlasını isteyen bir ekip var. Bu inanç ve istek de ülkemize daha büyük gururlar yaşatabileceğimize işaret ediyor."

"SOSYAL MEDYA BANA GERÇEK GELMİYOR"

Ay-yıldızlı voleybolcu, sosyal medyada sporculara yönelik ağır eleştirilerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalıştığını belirterek kendi performansına odaklandığını dile getirdi.

Milli oyuncu, performansına ilişkin en büyük eleştirileri kendisinin yaptığını vurgulayarak, "Eleştiriler bazen oldukça ağır oluyor ama bu artık galiba ülkemizde normal bir durum. Çok odaklanmamaya çalışıyorum. En büyük eleştiriyi ben kendime yapıyorum. Ben iyi oynadığımda da kötü oynadığımda da ne yaptığımı zaten biliyorum. Burada bilirkişilerden eleştiri alabilmek bizim için önemli. Onları da zaten antrenörlerimiz her seferinde bize neyi daha iyi yapabileceğimizi aktarıyorlar. Ama o taraflara çok odaklanmamaya çalışıyoruz. Çünkü orası gerçek bir hayat değil. Sosyal medya bana gerçek gibi hissettiren bir hayat değil. Gerçek hayat burada. Bunu yaşayan benim. Ben bu sahada oynuyorum. Bu sahada beni izlemeye de yıllar boyunca devam edecekler. Ben de her seferinde elimden geleni yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN KENDİMLE YARIŞIM VAR"

Kariyerinde çevresindeki insanlara bir şey kanıtlama düşüncesiyle hareket etmediğini belirten Hande Baladın, kendisini geliştirmeye odaklandığını kaydetti.

Kendi potansiyeline ulaşabilmek için antrenmanlarda sınırlarını zorladığını belirten tecrübeli oyuncu, "Hande'yi oldukça fazla zorluyorum. Hatta bazen üstüne çok gidiyorum ama bu keyifli bir süreç. İçimde olan potansiyele ulaşabilmek, bunu en iyi şekilde sahaya yansıtabilmek için her zaman büyük bir çaba sarf ediyorum. Benim her zaman kendimle bir yarışım var. Etrafımdaki insanlara bir şey kanıtlama gibi bir derdim yok. Bir şey gösterme gibi bir çabam yok. Kendi yolumda ilerlediğim, kariyerimi en iyi şekilde devam ettirebildiğim, oyunumdan tatmin olmaya çalıştığım bir taraftayım." şeklinde konuştu.

"ŞİMDİYE KADARKİ EN İYİ POTANSİYELİMİ GÖSTEREBİLDİM"

Altın madalyayla sonuçlanan Milletler Ligi (VNL) zaferinde bireysel performansını da değerlendiren Hande, turnuva boyunca yükselen bir grafik sergilemesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Kendi oyunundan ve takımın performansından tatmin olduğunu aktaran milli voleybolcu, "Bu sefer içimde hissettiğim ve inandığım potansiyelimin tamamını değil ama şimdiye kadarki en iyi potansiyelimi gösterebildiğimi düşündüm ve bunu hissettim. Bunun üzerine çalıştığım için aşırı tatmin olduğum bir turnuvaydı. VNL'de her geçen gün daha da iyileşen bir performans vardı. Bireysel hedefim de her gün VNL'de daha iyisine ulaşabilmek, her çıktığım maçta daha iyisini yapabilmekti. En sonunda kupayı kazandığımız için çok mutlu olduğum ve kendi oyunumdan, takımımızın oyunundan tatmin olduğum, güzel duygular hissettiğim bir turnuvaydı." değerlendirmesinde bulundu.

"GEÇEN SENEDEN ALDIĞIMIZ DERSLER VAR"

Hande Baladın, yeni sezon öncesinde Fenerbahçe'de yaşanan değişimle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Marcello Abbondanza ile yolların ayrılmasına ilişkin de konuşan milli oyuncu, yeni başantrenör Stefano Lavarini'yle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Beklenen bir durumdu ama bu durumun netleşmesi biraz uzun sürdü. Yeni hocamızla önceden çalışmadım ama kendisi hakkında çok güzel şeyler duydum. Geçen seneden aldığımız dersler var ve bunu bu sene çok daha iyi bir şekilde sahaya yansıtabileceğimizi düşünüyorum. Sezon başında biraz birbirimize, hocanın sistemine adapte olmaya çalışacağız. Hedefimiz Fenerbahçe'nin olduğu her kulvarda şampiyonluğa oynamak. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı biliyorum. Heyecanla bekliyorum."

Fenerbahçe'den ayrılan eski takım arkadaşı Aslı Kalaç'a başarı dileyen Hande, birlikte yaptıkları maç önü ritüelinin yeni sezonda benzerinin olup olmayacağıyla ilgili bir soruya, "Aslı'yla maalesef yollar ayrıldı. Ona da kariyerinde büyük başarılar diliyorum. Sağlıklı, mutlu olduğu bir yol diliyorum. Yeni ritüel, bilmiyorum olur mu? O çok doğaçlama olmuştu. Milli takımda başlayan bir süreçti, sonra Fenerbahçe'ye geldiğimizde 'Yeni sezonda bunu devam ettirelim' dedik. Genelde bu ritüeller planladığımız şeyler olmuyor." yanıtını verdi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör