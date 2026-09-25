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Giriş Tarihi: 25.09.2026 19:27 Son Güncelleme: 25.09.2026 19:38

Başkan Erdoğan’dan Busenaz Sürmeneli’ye tebrik telefonu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli’yi tebrik etti.

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Başkan Erdoğan’dan Busenaz Sürmeneli’ye tebrik telefonu!
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak kutladı.

Başkan Erdoğan sözlerine, "Tebrik ediyorum seni" diyerek başladı.

Busenaz Sürmeneli ise, "Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Nasılsınız, iyi misiniz" cevabını verdi. Busenaz Sürmeneli yeni hedeflerine dair, "Sağ olun Cumhurbaşkanım. İnşallah 2028'de de bu kadroyla iyi işler yapacağız" şeklinde devam etti.

Başkan Erdoğan, "İnşallah. Artık şimdi Olimpiyat Oyunları'na gideceksin" sözlerini dile getirdi.

Busenaz Sürmeneli, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum. Takımımız çok iyi" diyerek hislerini paylaştı.

Başkan Erdoğan, "Dayak yemedin değil mi" diye sordu. Busenaz Sürmeneli ise, "Yok. 3-0, 3-0, 3-0" şeklinde cevap verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BUSENAZ SÜRMENELİ #RECEP TAYYİP ERDOĞAN #AVRUPA ŞAMPİYONASI

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Başkan Erdoğan’dan Busenaz Sürmeneli’ye tebrik telefonu!
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