Başkan Erdoğan’dan Hatice Akbaş’a tebrik telefonu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan milli boksör Hatice Akbaş'ı telefonla arayarak kutladı.

Başkan Erdoğan, "Senin bugün aldığın üçüncü altın oldu" dedi.

Başkan Erdoğan, Hatice Akbaş'tan Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya sözü aldı. Başkan Erdoğan, "Artık Olimpiyat Oyunları'nda da bir numara olacaksın" şeklinde devam etti.

Hatice Akbaş ise Başkan Erdoğan'a, "İnşallah sayın Cumhurbaşkanım. Desteklerinizle birlikte inşallah güzel adımlar atıyoruz. Çok teşekkür ederiz" diyerek teşekkür etti.

Başkan Erdoğan son olarak, "Allah yar ve yardımcınız olsun. Bütün aileye selam" dedi.

Hatice Akbaş'ın teşekkürü ve "Ellerinizden öperim" sözleri sonrası görüşme sona erdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör