Büşra Işıldar: Diğer ülkelerin bize imrenerek baktığı bir ülkeyiz!

Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Büşra Işıldar, madalyasını düzenlenen törenle aldı.

Başkent Sofya'daki organizasyonda kadınlar 75 kiloda Avrupa ikincisi olan Büşra Işıldar, madalya töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

Basamakları teker teker çıkarak başardığını belirten Büşra, "2022'de ilk kez büyüklerde ringe çıktım ve Avrupa üçüncüsü oldum. Daha sonra Dünya ikincisi oldum ve şimdi de Avrupa ikincisi oldum. Bundan sonra tek hedefim her yerde altın madalya olacak. Buraya da altın madalya için geldim ama bu ringten ikinci olarak iniyorum. Rakibim de güçlü bir rakip, dünyada bir numara, ben de iki numarayım. Hemen peşinden ben geliyordum. Liverpool'da da yine finalde aynı rakibe kaybettim. Evime döndüğümde yine hatalarımızdan ders çıkaracağız ve çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü önümüzde Dünya şampiyonası var ve olimpiyatın kota ayaklarından biri. Daha sonra Avrupa Oyunları var." ifadelerini kullandı.

Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nın önemine dikkati çeken milli sporcu, sözlerine şöyle devam etti:

"Los Angeles, bizim için çok değerli ve önemli bir maç. Her sporcu için olduğu gibi orada altın madalya almak istiyoruz. Bu zamana kadar, aylarca, yıllarca yurt dışı, yurt içi kampları yaptık. Ailemizi göremedik, uzakta kaldık. Antrenörlerimiz aynı şekilde. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Bu ekipten bir kişi olmadığında gerçekten olmuyor. Bir yerde tökezliyoruz. O yüzden hepsi iyi ki var. Çok iyi bir takımız. Bu takım, aynı birlik ve beraberlik olduğu sürece Dünya Şampiyonası'nda, Los Angeles 2028'de, 2032'de, 2036'da en iyi takım olacak."

Bulgaristan'da daha önce yıldızlar ve gençlerde 3 altın madalya aldığını hatırlatan Büşra, "Benim için uğurlu bir yer. Ama takım olarak da çok iyiyiz. Diğer ülkelerin bize imrenerek baktığı bir ülkeyiz. Tam bir rakip ülkeyiz. Boksta da bütün branşlarda da iyiyiz. Ben kürsünün sağında veya solunda olunca burukluk yaşıyorum. Aslında ikinciyim ama yarın bir gün altın madalya sahibi olacağımı biliyorum. Umarım her zaman Türkiye kürsüde olacak." diye konuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör