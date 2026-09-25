Emrah Yaşar: İnandık ve sonucunu da aldık

Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda erkekler 90 kiloda Emrah Yaşar, İspanyol rakibi Emnanuel Peyers Pla'yı yenerek ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

Müsabakanın ardından Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve milli boksör Emrah Yaşar, açıklamalarda bulundu. Aynı başarıyı olimpiyatlarda da elde edeceğini ifade eden Emrah Yaşar, "Hani derler ya, 'Zafer inananlarındır'. Kesinlikle öyle. Maça çıkmadan önce rakiplerimizin hepsi bizden daha tecrübeliydi, daha çok derecesi vardı. Ama şükür elhamdülillah. Biz inandık, 2 yıldır çalışıyoruz. Burada da sonucunu aldık, Allah'ın izniyle. Burada erkeklerde iki bronz ve bir altın olmak üzere 3 madalya aldık. Türk erkek boksunda tarihi bir başarı. Bu da Sayın Başkan'ın boksörlere yaptığı yatırımın belirtisi. Sonuçlarını topluyoruz. Allah'ın izniyle hedefimiz daha büyük başarılar, olimpiyatlar. Söz veriyoruz, Allah'ın izniyle aynı başarıyı olimpiyatlarda da elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BİZ DUALARLA DÖVÜŞEN SPORCULARIZ'

Şampiyon olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Emrah Yaşar, "Çok güzel bir duygu. Çok mutluyum. Ülkeme, halkıma ve Urfa'ma çok teşekkür ediyorum. Biz dualarla dövüşen sporcularız. Çalışıyoruz ama yumruk yuvarlaktır, nereden geldiği belli olmaz. İman gücüyle ayaktayız. Bunun yanında kulübüm Fenerbahçe'ye de çok teşekkür ederim. Bize yardımlarını esirgemiyor. Milli takım antrenörüme, beni yetiştiren hocama çok teşekkür ederim, ellerinden öperim" diye konuştu.

SUAT HEKİMOĞLU: EMRAH'TAN DÜNYADA VE OLİMPİYATTA MADALYA BEKLİYORUZ

Başkan adayıyken en büyük projesinin erkek boksunu geliştirmek olduğunu ifade eden Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, "En büyük projem erkek boksunu diri tutup o kaybolan yıllarımızı yerine getirmekti. Yönetim kurulumla beraber çok güzel çalışmalar yaptık. Şimdi de bunun semeresini gördük. Şükürler olsun Emrah Yaşar Urfa'dan kalktı geldi, Avrupa şampiyonu oldu. Tarihte bir ilk bu, yıllardır olmayan bir şey. Bu bizim için çok değerliydi. İnşallah artık Emrah'tan dünyada ve olimpiyatta madalya bekliyoruz. Orada da şampiyonluklar diliyorum kendisine. Çok başarılı bir sporcu, çok efendi bir delikanlı. Yolu açık olsun. Ömrü, bahtı açık olsun. İnşallah ülkesine çok büyük madalyalar daha kazandırdı" yorumlarında bulundu.

'DÜNYANIN EN İYİ KADIN TAKIMI BİZDE'

Kadınların takım halinde şampiyon olmasıyla alakalı da konuşan Hekimoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Dünyanın en iyi kadın takımı bizde. Bunu burada gösterdiler. Burada bir dönem Ruslar yoktu. Şimdi geri döndüler. Ama biz burada kalitemizi ispat ettik ve kadınlarda Avrupa şampiyonu olduk. Takım halinde ise Avrupa ikincisi olduk. Çok büyük bir başarı. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Özellikle erkeklerin mücadelesiyle beraber bu ikincilik geldi. Bazı maçlarımızda hakkımız da yendi. Ona çok üzgünüz. Canımız sağ olsun, daha çok çalışmamız lazım. Eksiklerimizi gördük. İnşallah Kazakistan'daki Dünya Şampiyonası'na daha iyi hazırlanıp, çocuklarımıza daha fazla kamp imkanı verip orada da başaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ve her gün burada bizim yanımızda olan Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya çok teşekkür ediyorum."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör