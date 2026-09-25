Türkiye kadın boksunda Avrupa şampiyonu oldu

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da tamamlanan Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcular tarihi başarılar imza attı. İlk kez hem kadınlar hem de erkeklerde düzenlenen şampiyonada Türkiye, toplamda 4 altın, 1 gümüş, 5 bronz olmak üzere 10 madalya kazanarak bu kategoride tarihinin en iyi şampiyonasını geçirdi. Kadınlarda Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş ve Havvanur Kethüda altın, Büşra Işıldar gümüş, Esra Yıldız Kahraman, Gizem Özer ve Nurselen Yalgettin'le bronz madalya aldı. Şampiyonayı 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya tamamlayan Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Erkeklerde ise 90 kiloda Emrah Yaşar altın, Semih Gümüş ve Samet Gümüş bronz madalya kazandı. Türkiye, ağırsıklette 90 kilo tarihinde ilk kez altın madalya sevinci yaşadı.

TÜRKİYE TAKIM HALİNDE AVRUPA İKİNCİSİ

Türkiye, hem erkekler hem de kadınlarda genel sıralamayı ikinci olarak tamamladı. Toplamda 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 10 madalya kazanan Türkiye, genel klasmanda Rusya'nın ardından Avrupa ikincisi oldu.

EN İYİ KADIN BOKSÖR BUSENAZ SÜRMENELİ

Şampiyonada altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli, turnuvanın 'En İyi Kadın Boksörü' seçildi. Sürmeneli, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör