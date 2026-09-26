Busenaz Sürmeneli: Ben hiçbir zaman pes etmedim!

Zorlu bir süreç içinde hazırlandıklarını anlatan Emrah Yaşar, "Ortalama 9 dakikada dövüşüyorsun, 3 raunttan, 3'er dakika. 9 dakika dövüşüyorsun, bu işin kolay kısmı. Ama bunun arkasında dediğim gibi ocak ayından beri yaklaşık bir yıldır çalışıyoruz. Antrenmanlarda kan dökülüyor, ter dökülüyor, gözyaşı dökülüyor. Günlerce aç kalıyorsun, kilo veriyorsun, acı çekiyorsun. Ailenden uzaksın, sürekli kamptayız. Gerçekten de dövüşmek işin en kolay kısmı." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınlar 75 kiloda Avrupa ikincisi olan Büşra Işıldar, milli takımın çok iyi mücadele ettiğini vurguladı.

Gümüş madalya kazanan Büşra, şöyle konuştu:

"En son Liverpool'da Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya almıştım. Aynı rakiple tekrar finalde karşılaştım. Bu süreç için çok çalıştık. Yurt içi ve yurt dışı kampları, en büyük hedefimiz tabii ki Los Angeles'ta altın madalya almak ve önümüzde hemen bir Dünya Şampiyonası var. Onun için çok çalışıyoruz. Biz 9 dakika için aylarca, yıllarca belki emek veriyoruz. İnşallah bunun sonu güzel olsun. Takımımız çok iyi, her şey çok iyi. Biz altın madalya için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

Şampiyonada mücadele eden Samet ve Semih Gümüş kardeşler ise üçüncülükle yetinmek istemediklerini belirtti.

Organizasyonda 50 kiloda bronz madalya kazanan milli boksör Samet Gümüş, "Bizim kardeşimle beraber ilk Avrupa şampiyonamız. İkimiz de güzel bir başarıya imza attık ama bu bizim için bir başlangıç. Üçüncülük bize yetmez. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.

55 kiloda bronz madalya elde eden Semih Gümüş de "Çok mutluyum. Çok yoğun bir süreçten geçtik. Kamplarda zor, yoğun bir süreç geçirdik. Ağabeyimle beraberdik. Güzel kamp geçirdik, güzel hazırlandık. Burada da üçüncü olduk. Öncelikle kendim ve ağabeyim adına çok mutluyum. Birlikte başardık. Bu ilk Avrupa şampiyonamız, üçüncü tamamladık. Zorlu bir turnuvaydı, güzel mücadeleler verdik. Bundan sonra Dünya Şampiyonası var, çok maç var. Tek hedefimiz takım halinde şampiyon olmak." diye konuştu.

Şampiyonada bronz madalya kazanan milli sporcu Gizem Özer ise şu ifadeleri kullandı:

"22 yaş altında Avrupa ikincisi ve üçüncüsü olmuştum. Bu benim büyükler kategorisindeki ilk Avrupa madalyam. O yüzden çok mutluyum, çok gururluyum. Zaten bundan öncesinde çok iyi çalışmıştık, çok iyi hazırlanmıştık ve takım halinde şampiyon olduk. Çok şükür, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda bronz madalya elde eden Nurselen Yalgettekin de şu değerlendirmede bulundu:

"Sesim için özür dilerim. Buse ablalarıma bağırmaktan sesim kısıldı. Bu Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ilk turnuvamdı. Bronzla başladım. İnşallah Hamza bakanımızın dediği gibi de sonu inşallah altın olacak. Sonraki yine olmasın, olmasın ama eninde sonunda altın alacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Seneye Dünya Şampiyonası var. Oradan da 1 yıldır kasım ayından beri çalışıyoruz. Hocalarıma, arkadaşlarıma, federasyon başkanımıza, bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."

Bronz madalya kazanan Esra Yıldız Kahraman ise maçını kıl payı kazandığını anlatarak, "Benim maçım 3-2, kıl payı gitti. Bizim hedefimiz olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. İnşallah mutlu bir şekilde her turnuvadan ülkemize dönmek nasip olur. Kendi adıma çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör