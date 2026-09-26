Helal olsun size

Bulgarıstan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcularımız destan yazdı. Önceki gün altın madalya alan Havvanur Kethüda'nın ardından dün de Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Emrah Yaşar şampiyonluğa ulaştı. Kadınlar 51 kiloda İspanyol rakibi Lauro Fuertes Fernandez ile karşılaşan Hatice, maçı kazanarak kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti. 70 kiloda ise Busenaz, İngiliz Chantelle Reid ile kozlarını paylaşırken 5-0'lık galibiyetle üst üste ikinci kez bu organizasyonda birincilik kürsüsüne çıktı. Erkeklerde de Emrah Yaşar, 90 kilo finalinde İspanyol Emmanuel Reyes Pla'yı 5-0 mağlup etti. Büşra Işıldar da gümüş madalyayı boynuna taktı. Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu. Takım halinde ise Ay-Yıldızlı ekibimiz, Avrupa ikincisi ünvanını aldı. Busenaz da şampiyonanın en iyi kadın boksörü seçildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör