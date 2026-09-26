Yağlı Güreş Kupası 57 yıl sonra İstanbul’da

YAĞLI Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın basın toplantısı, Shangri-La Bosphorus İstanbul
'da gerçekleşti. Törene Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Elmak Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Akif Küçükdağ katıldı. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'yle güreşe olan ilgiyi canlı tuttuklarını söyleyen Türkiş, "Bu bizim için son derece kıymetli"
dedi. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası, 57 yıl aradan sonra bugün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek.
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Mete Efendioğlu - Editör