Boksta 10 numara tarih yazdık

Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcular, tarihi başarılara imza attı. İlk kez hem kadınlar hem de erkeklerde düzenlenen organizasyonda Türkiye, toplamda 4 altın, 1 gümüş, 5 bronz olmak üzere 10 madalya kazanarak Rusya'nın ardında Avrupa ikincisi olarak tarihi bir başarı yaşadı. Kadınlarda Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş ve Havvanur Kethüda altın, Büşra Işıldar gümüş, Esra Yıldız Kahraman, Gizem Özer ve Nurselen Yalgettekin bronz aldı. Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Erkeklerde ise Emrah Yaşar altın, Semih Gümüş ve Samet Gümüş bronz kazandı. Türkiye, ağırsıklette tarihinde ilk kez altın sevinci yaşadı. Hem erkekler hem de kadınlarda genel sıralamada Avrupa ikinciliği elde ettik.

'BİZ PES ETMEYİZ'

Şampiyon sporcularımız yurda döndü. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen milli boksçular, çiçeklerle karşılandı. Şampiyon olan Busenaz Sürmeneli, "Bizim takımda kimse pes etmez. Bu ülke , bayrak, vatan, şehitlerimiz için elimizden gelen her şeyi yapacağız'' dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN TELEFONLA KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bokstaki tarihi başarı sonrası Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nu telefonla kutladı. Hekimoğlu, kendileri için büyük moral ve güç olduğunu belirterek, "Bizleri arayarak sevincimize ortak olan, her daim Türk sporunun ve sporcusunun yanında olduğunu hissettiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm boks camiamız adına şükranlarımı sunuyorum. Türk boksunu dünyada hak ettiği en üst seviyeye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.