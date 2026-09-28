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Giriş Tarihi: 28.09.2026

Çok heyecanlandım, Türkiye'yi gururlandıracağım!

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Çok heyecanlandım, Türkiye’yi gururlandıracağım!
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İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'na katılan Tanzanyalı 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu er meydanın ilgi odağı olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına giderek elini öpen "Arap Osman" lakaplı minik pehlivan, o anları şöyle anlattı: "Cumhurbaşkanımızla bir araya geldiğimde çok heyecanlandım. Elini öptüm ve sohbet ettik. Baktığımda annemin neredeyse ağlayacağını gördüm. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Başarılı olup ülkemi, ailemi ve Cumhurbaşkanımızı gururlandırmak istiyorum" dedi. Tanzanya'da dünyaya gelen, küçük yaşta anne ve babasını kaybettikten sonra Türk diplomat Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Meço Davutoğlu tarafından evlat edinilen Osman Ali, hedefinin başpehlivan olup altın kemeri kazanmak olduğunu söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TANZANYA #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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Çok heyecanlandım, Türkiye'yi gururlandıracağım!
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