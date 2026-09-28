Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün 60. yılı kutlandı!

Başkan Üstündağ, Türk voleyboluna 60 yıldır sunduğu katkılar dolayısıyla kulübü kutlayarak Faruk Eczacıbaşı'na plaket takdim etti.

Organizasyon, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

60. yıl etkinliğinin ardından Eczacıbaşı Peron Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sezon öncesi medya günü gerçekleştirildi.

Turuncu-beyazlıların oyuncuları ve teknik ekibinin medya mensuplarıyla bir araya geldiği organizasyonda, Başkan Faruk Eczacıbaşı, başantrenör Giulio Cesare Bregoli ve kaptan Simge Aköz açıklamalarda bulundu.

Başkan Eczacıbaşı, çok başarılı bir sezon geçireceklerinden emin olduğunu belirtti.

Sahada mücadele eden bir takım olacaklarını vurgulayan başantrenör Bregoli, "Kazanma arzusu yüksek ve her an savaşan bir takım göreceksiniz. Hedefimiz kesinlikle kazanmak." diye konuştu.

Simge Aköz ise Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Eczacıbaşı Peron, 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Kupası, Kupa Voley, Sultanlar Ligi, CEV Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör