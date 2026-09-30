La bizi kimse yenemez!

2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda +80 kiloda altın madalyaya uzanarak Avrupa şampiyonu olan Trabzonspor'un genç millî boksörü Havvanur Kethüda, şampiyonluğa giden yolun perde arkasını SABAH Spor'a anlattı. Yaşadığı stres ve ringde verdiği mücadeleyi tüm samimiyetiyle paylaşan 19 yaşındaki sporcumuz, yarı final sonrasında antrenörü Mehmet Çat ile yaptığı konuşmanın kendisini çok etkilediğini söyledi. Havvanur, "Hocam bana 'La bizi kim alabilir? Sen Trabzonlusun' dedi. Ben de o zaman 'La bizi kim alabilir?' dedim. Gerçekten de öyle oldu. Bu sözler öz güvenimi artırdı" diye konuştu.

DÜŞÜNCELERİMLE BOĞUŞTUM!

Final öncesinde sabaha kadar uyuyamadığını söyleyen Havvanur, "İlk raundu aldım ama yumruklar yedim. Kafamda kaybetme korkusu oluşmaya başladı. Hem dövüş yapıyordum hem de düşüncelerimle kavga ediyordum. Son raundda ise 'Almak zorundasın' dedim. Bitiş gongu çaldığında 'Şampiyon oldun' dedim. O gurur ve sevinç benim için çok güzeldi. Uzun yıllar verilen emeğin karşılığını aldık" dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZA SÖZÜM VAR

HAVVANUR Kethüda, şampiyonluk sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın kendisini aradığını söyledi. "İstiklal Marşı'mızı okutmak çok büyük gurur" diyen genç şampiyon şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanım telefonla aradığında çok mutlu oldum. Bana, 'Havvanur, gözlerinden öpüyorum. Nerelisin?' diye sordu. Ben de 'Trabzonluyum başkanım' dedim. 'Neresinden?' diye sordu. Ben de 'Araklı başkanım' dedim. Kendisine dünya şampiyonluğu sözü verdim."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör