Milli motosikletçi Deniz Öncü, Japonya’da piste çıkacak!

ELF Marc VDS Takımı adına mücadele eden ay-yıldızlı genç motosikletçi Deniz Öncü, 2-4 Ekim tarihlerinde Japonya'nın Motegi Pisti'nde mücadele edecek.
Uzun düzlükleri ve sert frenaj noktalarıyla takvimin teknik açıdan dikkati çeken pistlerinden 4,8 kilometre uzunluğundaki Motegi'de, Moto2 pilotları, 19 tur üzerinden toplam 91,22 kilometrelik yarış gerçekleştirecek.
Öncü, 3 Ekim Cumartesi günü TSİ 07.40'ta başlayacak sıralama seansında yarışa en avantajlı pozisyondan başlamak için gaza basacak.
Japonya Grand Prix'sinde Moto2 yarışı, 4 Ekim Pazar günü TSİ 06.15'te başlayacak.