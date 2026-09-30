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Giriş Tarihi: 30.09.2026 11:58

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Japonya'da piste çıkacak!

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağında Japonya Grand Prix'sinde yarışacak.

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AA
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Japonya’da piste çıkacak!
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ELF Marc VDS Takımı adına mücadele eden ay-yıldızlı genç motosikletçi Deniz Öncü, 2-4 Ekim tarihlerinde Japonya'nın Motegi Pisti'nde mücadele edecek.

Uzun düzlükleri ve sert frenaj noktalarıyla takvimin teknik açıdan dikkati çeken pistlerinden 4,8 kilometre uzunluğundaki Motegi'de, Moto2 pilotları, 19 tur üzerinden toplam 91,22 kilometrelik yarış gerçekleştirecek.

Öncü, 3 Ekim Cumartesi günü TSİ 07.40'ta başlayacak sıralama seansında yarışa en avantajlı pozisyondan başlamak için gaza basacak.

Japonya Grand Prix'sinde Moto2 yarışı, 4 Ekim Pazar günü TSİ 06.15'te başlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#DENİZ ÖNCÜ
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Japonya'da piste çıkacak!
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