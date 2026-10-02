Eda Erdem: "Kadın voleybolu olarak Türk halkının gönlünde bir yerimizin olduğunun farkındayız"





"KADIN VOLEYBOLU OLARAK TÜRK HALKININ GÖNLÜNDE BİR YERİMİZİN OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

Eda Erdem, Türk voleybolunda kadın takımlarının son yıllardaki yükselişi hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Açıkçası gelen başarılar demek istiyorum. Hem milli takımımızın hem kulüp takımlarımızın getirdiği başarılar ve ülkemizin kadın voleybolunu bu kadar seviyor olması bence en temel neden. Kadın voleybolu olarak Türk halkının gönlünde bir yerimizin olduğunun farkındayız. Bu da kulüp sezonuna da yansıyor. Fenerbahçe, Vakıfbank, Eczacıbaşı, son yıllarda Galatasaray gibi takımlar; branşa yatırım yapmaya başladıkça kaliteli sporcuların gelmesi, ligin dünyada 'en iyi ligler' arasında görülmesiyle beraber o ivme yukarı çıktı. Türkiye'de şu an kaliteli voleybol oynanıyor."



"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAK"

CEV Şampiyonlar Ligi'ne dair görüşleri sorulan 39 yaşındaki oyuncu, "Bu seneki hedefimiz tabii ki her sezon olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Bu seneki rotasyonumuz, takım içindeki oyuncu havuzunun fazla oluşunun bence bize fayda sağlayacağını düşünüyorum. İyi bir takım olduk. Her mevkide iyi oyunculara sahibiz. Bu sezon da çok iddialıyız. Umarım bu sezon nihayet istediğimiz hedefe ulaşırız" dedi.



"GENÇ OYUNCULARA HER ANLARINDA DESTEK OLUYORUM"

Takımdaki genç sporcularla ilişkisine dair ise Eda Erdem, "Ben genç sporcuları çok seviyorum, her zaman da söylüyorum. Çünkü ben de bir zaman genç sporcuydum. O yüzden takımdaki ablaları olarak onlara her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Takıldıkları bir yerde, yapamadıkları bir an olduğunda her zaman yardımcı olup onları rahatlatmaya çalışıyorum. Bizim takımda genç olmak kolay. Çünkü hepimiz çok sıcak karşılıyoruz. Bugün onlara nasıl davrandığınız, ileride onların kariyeri açısından çok değerli. O yüzden gençlerle güzel bir uyumum olduğunu düşünüyorum. Onlara her zaman, her anlarında destek olacağımı söylüyorum. Onlar da hiçbir zaman bizi üzmüyorlar" şeklinde konuştu.