Fenerbahçe’de Gizem Örge ile Fedorovtseva, takımın gücüne güveniyor

Gizem ile Arina, Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki medya gününde açıklamalarda bulundu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bu yaz FIVB Milletler Ligi ve Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Gizem, emeklerinin karşılığını aldıkları keyifli bir yaz olduğunu kaydetti.

Deneyimli libero, her sezon olduğu gibi 2026-27 sezonu için de çok heyecanlı olduğunu aktararak "Kulübe dönmek her zaman evimde hissettiriyor. Takımımız çok kuvvetli ve enerjisi yüksek bir takım. Yeni teknik ekiple çalışmalarımız da çok iyi gidiyor. Bu seneden çok umutluyum ve beklentim yüksek. Bu sezon bizim için ulaşacağımız en yüksek nokta Şampiyonlar Ligi kupasıdır. Bu sene her pozisyon inanılmaz kuvvetli. Hem rotasyonlu hem de verimli bir sezon geçirecceğimizi düşünüyorum. Bence maçlarda giren çıkanı aratmayacak." diye konuştu.

Sarı-lacivertlilerde yeniden göreve getirilen başantrenör Stefano Lavarini'nin çok sevdiği ve saygı duyduğu biri olduğunu anlatan Gizem, "Antrenör olarak çalıştığımızda da çok verim aldığımız ve takımı ileriye taşıyan bir antrenördü. Umarım hep birlikte daha da iyisini yapıp bu sene güzel başarılara imza atacağız. Fenerbahçe taraftarının desteği de bizim için çok önemli. Onları tribünde görmek, onlarla mücadele etmek bize her zaman güç veriyor. Onlarla birlikte her top için savaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.