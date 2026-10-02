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Giriş Tarihi: 2.10.2026 11:45

Sultanlar Ligi'nde ilk hafta fikstürü belli oldu!

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2026-27 sezonu yarın (3 Ekim cuma günü) oynanacak maçlarla start alacak.

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AA
Sultanlar Ligi’nde ilk hafta fikstürü belli oldu!
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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde yeni sezon heyacanı başlıyor...

Maç programı şu şekilde:

- Yarın:

14.00 VakıfBank-Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)

16.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Eczacıbaşı Peron İstanbul (TVF Cengiz Göllü)

- 4 Eylül Pazar:

13.00 Fenerbahçe Medicana-Manisa Büyükşehir Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

14.00 Kuzeyboru-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş (Aksaray)

16.00 İlbank-Göztepe (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Aras Kargo-Zerenspor (TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi)

19.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin (TVF Burhan Felek Vestel)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Sultanlar Ligi'nde ilk hafta fikstürü belli oldu!
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