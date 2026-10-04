Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Fenerbahçe Medicana, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi
Giriş Tarihi: 4.10.2026 15:20 Son Güncelleme: 4.10.2026 15:21

Fenerbahçe Medicana, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Fenerbahçe Medicana, Manisa Büyükşehir Belediyespor’a set vermedi
  • ABONE OL

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Uğur Ateş, Erol Akbulut

Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Kübra Akman, Hande Baladın, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Saliha Şahin, Castillo, Melis Özengin)

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Firdevs Kiremitçi, Rasinska, Begic, Büşra Kılıçlı, Gizem Mısra Aşçı, Vanjak (Işıl Öz, Melis Demir, Leite, Merve Nur Öztürk Bal, Teixeira, Sude Hacımustafaoğlu, Nisan Barut)

Setler: 25-12, 25-17, 25-14

Süre: 76 dakika (24, 27, 25)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Medicana, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA