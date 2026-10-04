Son şampiyon zaferle başladı

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2026-27 sezonu VakıfBank-Beşiktaş maçıyla başladı. Son şampiyon sarı-siyahlılar, VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadelede siyah-beyazlıları 3-1 mağlup etti. Setler 25-16, 25-18, 23-25 ve 25-19 sona erdi.maçın en skorer ismi oldu. Beşiktaş'ta ise İman Ndiaye 13 sayılık performans sergiledi. Günün diğer müsabakasında Eczacısaşı Peron İstanbul, deplasmanda 2-0 geriye düşmesine rağmen Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 yendi.Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Yukatel Merkezefendi-Tofaş: 101- 87, Bursaspor Basketbol- Türk Telekom: 69-78, Erokspor-Aliağa Petkim: 96-87. Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Emlak Konut-BOTAŞ: 61-75, ÇBK Mersin-Ormanspor: 90-64, Nesibe Aydın-Fenerbahçe Tarfin: 69-88.

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