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Giriş Tarihi: 5.10.2026 17:23

2027 Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'na katılacak ülkeler açıklandı!

2027 Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda mücadele edecek 32 ülke netlik kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2027 Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

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AA Tüm Sporlar
2027 Kadınlar Voleybol Dünya Kupası’na katılacak ülkeler açıklandı!
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2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda yer alacak 32 ülke belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre ABD ve Kanada'nın ev sahipliğinde 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda elemeler tamamlandı.

Son Avrupa ve Milletler Ligi (VNL) şampiyonu unvanlarını elinde bulunduran A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk mücadelesi verecek.

Organizasyon, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez 32 takımın katılımıyla düzenlenecek. Takımlar, grup aşamasında dörderli 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, son 16 turu, çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final maçlarından oluşan eleme etabında mücadele edecek.

Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımların grupları ve rakipleri yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Kura çekiminin tarih ve saati, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından daha sonra açıklanacak.

Turnuvaya ABD'de Anaheim, Omaha ve Orlando, Kanada'da ise Montreal ve Quebec City olmak üzere 5 şehir ev sahipliği yapacak.

2027 Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'na katılacak ülkeler ve elde ettikleri kontenjanlar şöyle:

Ev sahipleri: Kanada, ABD

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler: Dominik Cumhuriyeti, Küba, Porto Riko

Asya: Tayland, Çin, Japonya

Avrupa: Türkiye, Sırbistan, Polonya, İtalya

Afrika: Mısır, Kenya, Kamerun

Güney Amerika: Arjantin, Brezilya, Kolombiya

Dünya sıralaması: Hollanda, Rusya, Almanya, Çekya, Belçika, Fransa, Slovenya, İsveç, Meksika, Ukrayna, Yunanistan, Güney Kore, Bulgaristan, İsviçre

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

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