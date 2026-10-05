Deniz Öncü, Japonya’da yarışı 7. sırada bitirdi

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Japonya
Grand Prix'sini 7. tamamladı. Ay-Yıldızlı genç motosikletçi, Japonya'nın Tochigi eyaletindeki 4,8 kilometrelik Motegi Pisti'nde koşulan yarışa, ELF Marc VDS Takımı adına 11. sıradan başladı. Öncü, iyi mücadele vererek damalı bayrağı 7. geçmeyi başardı.
Yarışı, Pramac Yamaha takımı pilotu İspanyol İzan Guevara birinci, REDS Fantic takımı sürücüsü İtalyan Arbolino ikinci, American Racing takımı adına yarışan Çekyalı Filip Salac üçüncü bitirdi.