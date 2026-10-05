Eczacıbaşı kaptanı Simge Aköz’ün 5 kupada da şampiyonluğa inancı tam

Simge Aköz, yeni sezon hedefleri, turuncu-beyazlı ekibin oyun karakteri ve mücadele edecekleri kulvarlara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sahada son topa kadar mücadele eden ve hiçbir zaman pes etmeyen bir takım olmak istediklerini belirten milli voleybolcu, "İyi gününde de kötü gününde de birbirine destek olan ve sezonu iyi bir şekilde bitirmeyi amaçlayan bir Eczacıbaşı olacak. İyi bir voleybol izletmek istiyoruz. Kulüp kültürü olarak bu anlayışa adapte olmaya ve yeni oyuncularımızı da bu kültüre adapte etmeye çalışıyoruz. Mücadeleyi seven ve dirençli bir takım görmeniz çok olası." ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİĞİMİZ SAHADA YARATACAĞIMIZ KİMYA OLACAK"

Kadro kalitesinin başarı için tek başına yeterli olmayacağının altını çizen Simge Aköz, takım içindeki enerji ve uyumun belirleyici olacağını vurguladı.

Güçlü bir takım birlikteliği oluşturmaları gerektiğini aktaran deneyimli libero, "İyi isimlerin sadece kağıt üzerinde ya da sahada bir arada olması yeterli değil. Burada fark yaratacak unsurun oluşturacağımız enerji ve takımdaşlık olduğunu düşünüyorum. Beş kupada birden yarışıyoruz ve hepsine de talibiz. Önceliğimiz sahada yaratacağımız kimya olacak. En başta yapmak istediğimiz şey; kırılgan olmayan, çok dirayetli ve sahada her şeyini ortaya koyan bir takım olmak." şeklinde konuştu.

"5 KUPADA DA ŞAMPİYON OLACAK GÜCE SAHİBİZ"

Simge Aköz, 2026-2027 sezonunda mücadele edecekleri 5 kulvarda da şampiyonluğa ulaşacak güce sahip olduklarını kaydetti.

VakıfBank ile yarın yapacakları Şampiyonlar Kupası maçını hatırlatan ve sezona kupayla başlamanın önemine değinen milli voleybolcu, "Burada yapmak istediğimiz şey, Şampiyonlar Kupası'ndan ziyade sezonun ilerleyen aylarında çok daha birlikte hareket eden, kendine çok daha fazla güvenen bir takım oluşturmak. Şampiyonlar Kupası da bunun önemli adımlarından biri olacak. Tabii ki her şeyi kazanmak hepimizin hayali. 5 kupada da şampiyon olabileceğimize inanıyorum. Bunun için gereken güce de sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör