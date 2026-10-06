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Giriş Tarihi: 6.10.2026 22:04

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan VakıfBank'a tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nı kazanan VakıfBank'ı kutladı!

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DHA
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan VakıfBank’a tebrik!
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan VakıfBank için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Antalya Spor Salonu'nda oynanan 2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında rakibi Eczacıbaşı Peron İstanbul'u mağlup ederek 6. kez kupanın sahibi olan VakıfBank'ı tebrik ediyorum. 17.kez düzenlenen Şampiyonlar Kupası organizasyonunda mücadele eden Eczacıbaşı Peron İstanbul'u da performansından dolayı kutluyorum. İki güzide kulübümüze Türk voleyboluna kattıkları değer için teşekkür ediyor, yeni sezonda başarılar diliyorum."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#VAKIFBANK #OSMAN AŞKIN BAK
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan VakıfBank'a tebrik!
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