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Giriş Tarihi: 6.10.2026

İstanbul Park’ta pist alev alacakalacak

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İstanbul Park’ta pist alev alacakalacak
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Formula 1'in ev sahipliği yapacağı İstanbul'a müjdeli haber geldi. Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) açıklamasına göre 1-3 Ekim 2027'de İstanbul Park'ta düzenlenecek etapta Formula 1'in yanı sıra Asya, Okyanusya, Avrupa ve Amerika kıtalarını kapsayacak olan Formula 2 ve Formula 3 de takvime eklendi. Her üç yarış da aynı hafta düzenlenecek. Formula 3'te İstanbul etabı sezonun son ayağı olacak. Cumartesi günü sprint, pazar günü ise ana yarışlar yapılacak. Böylece toplam 5 mücadele gerçekleştirilecek.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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İstanbul Park’ta pist alev alacakalacak
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