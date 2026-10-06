İstanbul Park’ta pist alev alacakalacak

Formula 1'in ev sahipliği yapacağı İstanbul'a müjdeli haber geldi. Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) açıklamasına göre 1-3 Ekim 2027'de İstanbul Park'ta düzenlenecek etapta Formula 1'in yanı sıra Asya, Okyanusya, Avrupa ve Amerika kıtalarını kapsayacak olan Formula 2 ve Formula 3 de takvime eklendi.
Her üç yarış da aynı hafta düzenlenecek. Formula 3'te İstanbul etabı sezonun son ayağı olacak. Cumartesi günü sprint, pazar günü ise ana yarışlar yapılacak. Böylece toplam 5 mücadele gerçekleştirilecek.
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Mete Efendioğlu - Editör