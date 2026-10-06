İstanbul Park’ta pist alev alacakalacak

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Formula 1'in ev sahipliği yapacağı İstanbul'a müjdeli haber geldi. Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) açıklamasına göreHer üç yarış da aynı hafta düzenlenecek. Formula 3'te İstanbul etabı sezonun son ayağı olacak. Cumartesi günü sprint, pazar günü ise ana yarışlar yapılacak. Böylece toplam 5 mücadele gerçekleştirilecek.