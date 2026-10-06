Zehra Güneş: Şu an çok mutluyum!

VakıfBanklı oyuncular Zehra Güneş ve Naz Aydemir Akyol, 2026 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Voleybol Şampiyonlar Kupası'nı, Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yenerek kazanan VakıfBank'ta maçın oyuncusu seçilen Zehra Güneş, "Sezona böyle başlamak büyük bir motivasyon ve güzel bir giriş oldu. Umarım, performansımızın üzerine koyarak istikrarlı şekilde devam edebiliriz. Eczacıbaşı ile sezonun ilk yarısında Kulüpler Dünya Şampiyonası başta olmak üzere çok maç oynayacağız." dedi.

Maçın 5 set olmasından dolayı çok mutlu olduğunu da sözlerine ekleyen Zehra, "Çok iyi bir seyirci vardı. Güzel bir 5 set izledik. Şu an çok mutluyum. İnşallah sezonun geri kalanında da aynısını sürdürebiliriz." diye konuştu.

Takımın deneyimli oyuncusu Naz Aydemir Akyol ise "Sezonun ilk kupasını kazandık ve çok mutluyuz. Çünkü sezona 5 kupa hedefiyle başlamıştık. Daha hiç bir takım hazır değil ve herkes toplanalı 2 hafta oldu ama ona rağmen bugün iniş çıkışlarımız da olsa kupayı kazandık. Bu bir VakıfBank kültürü, umarım devam mı da gelir." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör